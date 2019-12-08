«حساب المواطن» يوضح أمرا مهما للمكتتبين في أرامكو

عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الأحد، موقف المواطنين الذين حصلوا على أسهم في شركة أرامكو، خلال الطرح الأولي العام الذي انتهى قبل يومين، وذلك ردًّا على استفسار مواطن.

وتساءل مواطن عن حقيقة وقف الدعم عن المساهمين في أرامكو؛ ليجيب حساب المواطن، قائلًا: ” لا يؤثر ذلك على تسجيلك في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم ” .

وعلى جانب آخر، أكد برنامج حساب المواطن، إن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن؛ حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.