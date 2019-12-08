بالفيديو.. «السبر» يبين حكم وضع صورة الميت على برامج التواصل 

نايف السالم(صدى):

كشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد السبر، عن حكم وضع صورة الميت كصورة شخصية على برامج التواصل الاجتماعي، من باب تذكره والدعاء له.

وأبان السبر خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن التصوير الفوتوغرافي محل خلاف بين أهل العلم، وجميعهم يرون حرمة التصوير عموماً، لكن البعض أجاز التصوير الفوتوغرافي إذا كان للحاجة ومنعوا أن يكون للذكرى.

وأكد أن وضع صور الأموات على برامج التواصل الاجتماعي لا ينبغي، والأفضل أن ندعو للميت بالرحمة والمغفرة، فنحن ندعو للميت وليس لصورته.