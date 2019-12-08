إطلاق وظيفة جديدة في واتساب باسم «المكالمة الثانية»

وكالات(صدى):

أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب، خاصية جديدة باسم المكالمة الثانية، وهي تُمكن أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل ” iOS ” إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة، كما يمكن للمستخدم رفض المكالمة الواردة مباشرة.

وأوضح أنه عند قيام المستخدم باستقبالها، فسوف يتم إنهاء المكالمة الحالية؛ لأن وظيفة ” واتساب ” الجديدة لا توفر إمكانية التنقل ما بين المكالمتين؛ فيما تقتصر هذه الخاصية في البداية على الإصدار المخصص لأجهزة أبل الجوالة (بدءا من إصدار التطبيق 2.19.120).

وفي السياق نفسه، يتعين على أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد الانتظار لبعض الوقت إلى أن تتوافر هذه الوظيفة في تطبيق “واتساب ” المخصص لهواتفهم.