دراسة تكشف تأثير الإسبرين على منع السرطان 

واشنطن(صدى):

تحدث باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، عن خصائص جديدة للأسبرين وهي أنها مضادة للسرطان، بعدما تم إثبات أن تناول جرعات صغيرة من الأسبرين يمكن أن تزيد فرص التغلب على بعض أنواع السرطان.

وأوضح الباحثون أن الذين يتعاطون الأسبرين من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع كانت نسبة الوفيات بينهم بعد إصابتهم بسرطان البروستات، أو القولون ،أو المستقيم، أو الرئة، أو المبيض أقل من الذين لم يستخدموه في العلاج.

وشدد الباحثون علىضرورة إجراء بحوث جديدة من أجل اكتشاف العلاقة بين حجم جرعة الأسبيرين ومؤشر كتلة الجسم وفعالية هذا الدواء في منع الإصابة بالسرطان.

وبحسب الخبراء فإن الأسبيرين من زيادة فعالية العلاج المناعي، ومكافحة سرطان الدم والقولون وأورام عديدة أخرى، ما يزيد فرص البقاء على قيد الحياة بعد العلاج الكيميائي بنسبة 15-20%