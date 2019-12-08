بالصور.. غرفة الرياض تقيم فعاليات اليوم العالمي للتطوع

محمد السعران(صدى):

ضمن مسؤوليتها المجتمعية أقامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمقرها فعاليات اليوم العالمي للتطوع والذي شارك فيه عدد كبير من الفرق التطوعية عبر عدد من الأركان التي تنوعت بين تقديم الاستشارات والخدمات والتعريف بالتطوع وخططه المستقبلية .

وكانت الفعالية الرئيسية في هذا اليوم تمثلت في ندوة (قوة التطوع في الرؤية من التمكين إلى الاستدامة) والتي شارك بها كل من د.يوسف الحزيم والأستاذ عسكر الحارثي والأستاذ خالد العجران .

وتحدثوا خلالها عن أهمية التطوع ومجالاته وطرقه والصعوبات التي تواجه المتطوعين وكيفية استدامة العمل التطوعي وغير ذلك من مواضيع التطوع .

وقد أقيمت الفعاليات بحضور الأستاذ عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي قام بتكريم المشاركين من الفرق التطوعية ومقدمي الندوة .