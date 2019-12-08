شرطة الرياض تطيح بأفراد تشكيل عصابي ارتكبوا عددا من جرائم السرقة

سعيد العجل(صدى):

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي بلغ عددهم أحد عشر شخصاً من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية, وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني و الخامس .

وأوضح أنه بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة القواطع والكابلات النحاسية من مواقع ومحطات الشركة السعودية للكهرباء وتصريف المسروقات بعد تخزينها في استراحة بحي الجنادرية شرقي العاصمة الرياض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم (36) جريمة ، قاربت قيمة المسروقات بها حوالي نصف مليون ريال، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .