انخفاض شديد في درجات الحرارة و«الحصيني» ينبه بحالتين مطريتين

حمود العنزي(صدى):

تشهد مناطق المملكة اليوم الأحد إنخفاض كبير في درجات الحرارة ، وسط توقعات بإستمرار الإنخفاض على شمال وغرب ووسط المملكة .

وكشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات ” ، غبد العزيز الحصيني أن محافظة طريف سجلت 5 درجات مئوية فقط فجر اليوم وكانت أقل المحافظات حرارة .

كما سجلت الجوف وعرعر 6 درجة مئوية ، و الرياض 12 درجة مئوية ، ومكة المكرمة 21 درجة .

وقال “الحصيني ” عبر ” تويتر ” : السحب الممطرة صباح اليوم على الإمارات وعمان وشرق العراق وعلى إيران، أبشروا وبشّروا، حالتان ممطرتان متوقعتان بإذن الله .

الجدير بالذكر أن “الأرصاد ” حذرت من عدم وضوح الرؤية الأفقية بسبب الضباب ، وسماء غائمة جزئياً على شمال شرق وشرق المملكة مما يستلزم ضرورة إتباع التعليمات حرصاً على سلامة الجميع .