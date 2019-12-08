أبرزها حجج الاستحكام.. 5 أشكال للأراضي المنفكة

نايف السالم(صدى):

يضع الأمر الملكي القاضي بملكية الدولة لجميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، حدا لعشوائية التملك للأراضي الحكومية بدون وثائق نظامية، وحسم موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، حيث أن الأمر إلى تنظيم الاستثمار العقاري، وتقليص المساحات البيضاء في المدن وتوفير أراض مطورة للإسكان والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى وجود 5 أشكال للأراضي المنفكة.

ووجدت أشكال متعددة للأراضي المنفكة، من أهمها حجج الاستحكام التي تمثل 25% من القضايا العقارية أمام المحاكم، واستغلت على مدى عقود سابقة لضم أراضي الدولة إلى ملكيات خاصة بإحضار شاهدين وانتظار ما يسفر عنه تواصل المحكمة مع مختلف الجهات الحكومية وبعد أن يأتي الرد بعدم تملك أي جهة للأراضي تصدر حجة استحكام يكون بموجبها الحصول على الصك.

وحول باقي أشكال الأراضي المنفكة، فهي إدخال أجزاء من أراضي الدولة ضمن أراض أو مخططات مملوكة، أو التعدي بوضع اليد على أراضي الدولة في مناطق نائية والادعاء بضياع وثائق التملك، أو الاستيلاء على أرض واسعة وتحويلها لمخطط للبيع وفق وثائق تملك مشبوهة، أو استغلال حجج الاستحكام والشهود المحسوبين في تملك بعض الأراضي العامة.