«فيديو» يوثق أول ظهور لـ تركي آل الشيخ خلال رحلته العلاجية بأمريكا

علي القحطاني(صدى):

ظهر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بمقطع فيديو متداول تم التقاطه أثناء تواجده حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية .

وأبرز الفيديو تركي آل الشيخ وهو يرتدي جلباب ونظارة سوداء، وظهر بحالة جيدة وهو يرحب بعدد من الأشخاص.

ويرجح أنهم الأطباء المعالجين أو مجموعة من الزائرين، لينتهي الفيديو بصورة جماعية للحضور .

وكان تركي آل الشيخ قد غادر إلى المملكة متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاجية، إثر معاناته من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.