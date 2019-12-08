محمد عبده يحيي أولى جلسات «سمرات الثمامة»

الرياض(صدى):

قدم الفنان محمد عبده، باقة من أروع أغانيه في أولى جلسات «سمرات الثمامة» في محمية الملك خالد أمس الأول.

وبدأ فنان العرب الليلة وهو يشدو بأغانيه: ” يقول من عدى، يا شايل السامر، إلى مني نسيت، ليتك معي ساهر، أنا المولع بها، ستل جناحه، عطني في هواك، يا شايل الظبي، أنا حبيبي، يا سعودي، أنادي يا هلي، في سحابه، قالوا نسيته، والبراقع ” .

وفي السياق نفسه، أحيا الحفل برفقة محمد عبده، الفنان طلال سلامة الذي تغنى بأجمل أغانيه كـ” مجبور أنا أعيش، راضيناك، عشقت الليل، يحسب الدنيا بكيفه “، وغيرها من الأغاني.