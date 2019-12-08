«كنت بأدبهم»..مشرف دار أيتام يبرر اعتداءه على الأطفال

القاهرة(صدى):

اعتدى مشرف إحدى دور الرعاية في مصر على الأطفال المودعين في الدار، معللا فعلته بأنه يؤدبهم ويربيهم ويقوم سلوكهم.

وألقي القبض على مشرف الدار وأحيل للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة ضرب الأطفال وتهديد حياتهم وأمنهم للخطر.

وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة بذات الاتهامات بالإضافة إلى تهمة حيازة أداة من الأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون وهي العصا التي كان يعتدي بها المتهم على الأطفال.

ومن جانبه قضت المحكمة بالسجن عامين مع الشغل، على مشرف دار الأيتام، مؤيدة الاتهامات التي نسبتها النيابة له.