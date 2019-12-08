الاحتجاج بالرقص في إسبانيا تزامنًا مع قمة الأمم المتحدة للمناخ

وكالات(صدى):

أغلق مئات المحتجين أحد أهم شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، أمس السبت، وهم يرقصون للمطالبة بإجراء ضد تغير المناخ فيما وصفوه بعصيان مدني راقص.

ولوح المحتجون بالأعلام ورقصوا على أنغام عدد من الأغاني، حيث قالت إحدى المتظاهرين: جربنا جميع الوسائل العادية الآمنة: الالتماسات، المسيرات، كتابة رسائل للسياسيين، وبالتالي فإن كل ما نستطيع الآن فعله هو العصيان المدني.

ويواكب الاحتجاج استضافة مدريد لقمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ التي افتتحت يوم الاثنين بنداء من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش.

وعندما تنتهي القمة يوم 13 ديسمبر يأمل المفاوضون في حل الخلافات الباقية حول كيفية تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس عام 2015 لتجنب احتباس حراري كارثي.