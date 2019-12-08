أمير عسير: الراضي عن جودة الاتصال يرفع يده ..والنتيجة «لا أحد»
أجرى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، خلال ورشة عمل بمحايل استفتاءًا سريعا، قائلا: «الراضي فيكم عن جودة وسرعة الإنترنت والهاتف النقال يرفع يده».
وكانت النتيجة – لا أحد – ليعيد الأمير السؤال، قائلا: لأتأكد أنه لم يرفع يده أحد، فكانت النتيجة نفسها.
فقال الأمير: هذا الأمر فهمناه، والدولة والشركات فهمت الرسالة والرسالة وصلت، وبعد 6 أشهر سنجتمع في المكان نفسه وسأسأل السؤال نفسه مع الأشخاص أنفسهم وعلى الأقل سأرى 50 ٪ يرفعون أيديهم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل مع قيادات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمنطقة عسير، شملت خمسة قطاعات تضم 38 محافظة ومركزًا في مواقع مختلفة من المنطقة استمرت على مدى يومين.
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