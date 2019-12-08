المطلق يوضح حكم إقامة الولائم للميت

عادل الحربي(صدى):

شدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، على عدم جواز إقامة الولائم للميت بعد أيام العزاء.

وقال المطلق خلال برنامج استديو الجمعة، في رده على حكم إقامة وليمة لشخص توفي، وأهله يودون إقامة وليمة له بعد 3 أيأم من العزاء، إنه لا يجوز.

وأضاف: هذا من الأشياء التي تبدأ قربة، وهي بدعة، هم الآن يريدون أن يكثر أجره، ويحصل له ثواب، وهذا لم يفعله النبي ﷺ الذي ماتت بناته، وزوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة، ومات أحبابه في معركة مؤتة، ولم يقم النبي ﷺ لأحدهم شيئًا.

وتابع: قد تتحول هذه العادة إلى بدعة، وقد يتكلف البعض ويستلف، ويضع ولائم.. وهذا لا يجوز.