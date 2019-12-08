رقص مثير لزوجة أحمد الفيشاوي في الشارع يٌثير جدلا (فيديو)
انتشر فيديو لزوجة الفنان المصري الشاب أحمد الفيشاوي وهي ترقص بطريقة غريبة في أحد الشوارع، مما أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.
وشاركت ندى كامل فيديو رقصها في الشارع على فيسبوك إلا أنها قامت بحذفه بعد ذلك
وظهرت زوجة أحمد الفيشاوي في الفيديو وهي تخرج من سيارتها وتقوم بالرقص على أنغام أغنية “جابو سيرته” للمطربة السورية أصالة، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوجيه انتقادات لها.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 31 دقيقة
اعتقد ان الجدل الذي أثارته..هو بسبب ان المقطع مدته قصيرة جدا 😎