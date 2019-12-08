وزير الدفاع الأمريكي: لا نجزم بأن حادث فلوريدا عملية إرهابية
أكد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي على أن أمريكا لا تستطيع الجزم بأن إطلاق النار في القاعدة الأميركية عملية إرهابية حتى الأن.
وأكد إسبر على ضرورة انتظار نتائج التحقيق في الحادث قبل الخروج باستنتاجات.
وتعرضت القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا يوم الجمعة لإطلاق نار أسفر عن سقوط 3 قتلى.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 34 دقيقة
جرائم القتل منتشرة في المجتمع السعودي والأمريكي.كبقية مجتمعات العالم
لكن لماذا هذه العملية خسيسة وارهابية مستنكرة جدا ؟
لأن الإرهابي أساء لوطنه اولا الذي ابتعثة للدراسة للخارج
فرصة كان يحلم بها الكثير.
وثانيا: أساء للمجتمع السعودي في أمريكا والعالم.
نتمني من السلطات الأمنية السعودية لغوص في اعماق حياة هذا المجرم..كيف خدع الجميع وممن اكتسب الروح العدوانية ومتى كان ذلك .؟!
هل منذ طفولته من اسلوب التربية داخل الأسرة أو المدرسة او الأصدقاء او الأقرباء..تحتاج علماء نفس جنائي وتربية للخروج بمعطيات…الانسان ابن بيئته وماتربى عليه
اجزم أن مثلة كثير قنابل موقوته في مجتمعنا ينبغي ان تكشف قبل أن تنفجر ويذهب ضحاياها الكثير في الداخل والخارج .
مع المرزوق مع الصراحة والوضوح.