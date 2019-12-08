وزير الدفاع الأمريكي: لا نجزم بأن حادث فلوريدا عملية إرهابية

واشنطن(صدى):

أكد مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي على أن أمريكا لا تستطيع الجزم بأن إطلاق النار في القاعدة الأميركية عملية إرهابية حتى الأن.

وأكد إسبر على ضرورة انتظار نتائج التحقيق في الحادث قبل الخروج باستنتاجات.

وتعرضت القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا يوم الجمعة لإطلاق نار أسفر عن سقوط 3 قتلى.