عائلة ميسي تحفزه أثناء تسليم الكرة الذهبية

ماجد محمد(صدى):

حرص اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على تقديم كرته الذهبية السادسة أمام جماهير برشلونة فى ملعب ”كامب نو“، قبل مباراة ريال مايوركا، التي أقيمت بين الفريقين، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني.

ودخل أطفال ميسي الثلاثة إلى الملعب وهم يحملون الكرة الذهبية، بينما حرصت زوجته على التواجد ودعمه.

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على الكرة الذهبية 2019 والسادسة في تاريخه، ليفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث كان يملك كل منهما 5 كرات ذهبية.