التدريب التقني والمهني تنفذ دورات بكلية الاتصالات في الرياض
تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض حالياتنفيذ عدد من دورات إدارة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «البرامج المساندة» الموجهة لكافة منسوبي المؤسسة ، وشملت هذه الدورات على عدد (6 ) برامج تخصصية هي ( هندسة الألياف البصرية، محطات التوليد و الطاقات المتجددة، التدقيق الماليوالضريبة المضافة، أمن و حماية الحوسبة السحابية ( الأمن السيبراني ) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 106) موظفا ، كما شملت الدورات على عدد (8) برامج اساسية للمدربين هي ( مهارات التوجيه «التدريب الشخصي» Coaching، مهارات الإبداع وإدارة المواهب، تدريب المدربينTOT) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 201) مدرب كما شملت الدورات على عدد (14) برامج عامة هي (التميز المؤسسي وفق معايير الجودة، مهارات التحول الإداري وإدارة التغيير، التحول الرقمي والمستقبل التقني، الإعلام الاجتماعي) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 389) موظف ليكون إجمالي من تم تدريبهم على هذه البرامج داخل معامل وقاعات الكلية ( 696 ) موظف.
وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله لخليفة إلى أن المؤسسة أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة ،بهدف زيادة تأهيل وتطوير الهيئة التدريبية والإدارية لمنسوبيها.
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