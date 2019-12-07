التدريب التقني والمهني تنفذ دورات بكلية الاتصالات في الرياض

سعيد العجل(صدى):

تواصل كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض حالياتنفيذ عدد من دورات إدارة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «البرامج المساندة» الموجهة لكافة منسوبي المؤسسة ، وشملت هذه الدورات على عدد (6 ) برامج تخصصية هي ( هندسة الألياف البصرية، محطات التوليد و الطاقات المتجددة، التدقيق الماليوالضريبة المضافة، أمن و حماية الحوسبة السحابية ( الأمن السيبراني ) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 106) موظفا ، كما شملت الدورات على عدد (8) برامج اساسية للمدربين هي ( مهارات التوجيه «التدريب الشخصي» Coaching، مهارات الإبداع وإدارة المواهب، تدريب المدربينTOT) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 201) مدرب كما شملت الدورات على عدد (14) برامج عامة هي (التميز المؤسسي وفق معايير الجودة، مهارات التحول الإداري وإدارة التغيير، التحول الرقمي والمستقبل التقني، الإعلام الاجتماعي) وبلغ عدد المشاركين فيها ( 389) موظف ليكون إجمالي من تم تدريبهم على هذه البرامج داخل معامل وقاعات الكلية ( 696 ) موظف.

وأشار عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله لخليفة إلى أن المؤسسة أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة ،بهدف زيادة تأهيل وتطوير الهيئة التدريبية والإدارية لمنسوبيها.