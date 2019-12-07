بلدية رجال ألمع تختتم مبادرة التطوع البلدي و«حافظ» يكرّم المشاركين

محمد السعران(صدى):

اختتمت بلدية محافظة رجال ألمع اليوم، فعاليات مبادرة التطوعي البلدي، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام ,بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برجال ألمع ونادي ألمع الرياضي .

وقد اشتملت المبادرة على تنظيف الحدائق والمتنزهات وزرع الشتلات، بهدف دعم وتشجيع العمل التطوعي والتوعية بأهمية الشراكة المجتمعية والحفاظ على المكتسبات الحضرية وتنميتها بمشاركة العديد من المتطوعين لغرس روح التطوع والحفاظ على الممتلكات من خلال هذه المبادرات التطوعية.

من جهته أكد رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ «سعيد بن علي حافظ» أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي في الحفاظ على الممتلكات العامة والثروات البيئية ودعم جودة الحياة ورفاهية المجتمع إضافةً إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع في الأعمال التطوعية.

كما تم في نهاية الفعالية تكريم المتطوعين في المبادرة تقديراً لهم على مشاركتهم الفعالة ومساهمته في نجاحها وكذلك تحفيزاً لغيرهم على المشاركة في العمل التطوعي الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع .