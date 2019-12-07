اجتماعات ميدانية لمناقشة عدد من مشروعات الطرق المتأخرة والمتعثرة

محمد بن طحيطح(صدى):

يرعى الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير صباح غد الأحد أربعة اجتماعات ميدانية بحضور معالي نائب وزير النقل لشؤون النقل المهندس بدر الدلامي وفريق عمله لمناقشة عدد من مشروعات وزارة النقل المتأخرة والمتعثرة على طريق الطائف في حدود منطقة عسير.

وتأتي هذه الاجتماعات حرصاً من إمارة المنطقة على إطلاع الأهالي على خطة إزالة التعثر على طول الطريق في كل من: خثعم؛ سبت العلايا، بني عمرو، عقبة القامة؛ إضافة إلى جولة جوية بطائرة الهيلوكبتر في عدد من المواقع الأخرى.

وتعقد الاجتماعات الميدانية بحضور المشايخ والنواب والأعيان وممثلي مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية والمواطنين والإعلاميين؛ لمناقشة الاحتياجات والعوائق والتحديات وسبل حلها بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإيجاد حلول للمتأخر وإزالة التعثر؛ وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم ومناقشة قضاياهم مع المسؤول بشكلٍ مباشر.