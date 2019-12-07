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اطلاق مبادرة تطوعية للسلامة الدوائية والغذائية بتالا مول

اطلاق مبادرة تطوعية للسلامة الدوائية والغذائية بتالا مول
سعيد العجل(صدى):

في اطار احتفائها باليوم العالمي للتطوع ، وضمن مبادرات “تطوعي صحه3” ، اطلقت “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الخدمات الطبية المساندة مبادرة ” سلامة الدواء والغذاء لسلامتك ” ، وتأتي المبادرة ضمن الحملات التي اطلقتها وزارة الصحة بالتوافق مع اليوم العالمي للتطوع .
وأوضحت المشرفة على المشاركة الدكتورة غادة عالم: ان الحملة تهدف في المقام الأول لترسيخ مفهوم وثقافة التطوع بين افراد المجتمع وقد اشتملت المشاركة بأركان توعوية تختص ، بالاستشارات الدوائية و ، والتي تسعى لتوصيل رسالة وزيادة الوعي إتجاه الأدوية ، والتعامل الصحيح معها .
كما تضمنت الفعاليات مبادرة اخرى بعنوان “سلامة الغذاء .. لسلامتك ” ، والتي تسعى للتعريف بسلامة الغذاء و اهم طرق حفظة و التداول الآمن له من وقدمها اخصائيو التغذية .


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