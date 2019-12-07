بالفيديو.. أحكام الولاية على المرأة وترتيبها

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، عن أحكام الولاية على المرأة وترتيبها.

وأوضح «المغامسي» خلال برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC، أن أغلب أحكام الولاية على المرأة تتعلق بالزواج، مؤكدًا أنه ليس لها أن تزوج نفسها على الصحيح من أقوال العلماء.

كما أشار إلى وجود قولين حول ترتيب الولاية، الأول يرى أن الولاية للأب ثم الجد وإن علا، وإن لم يوجدوا تنتقل للأبناء وأبناء الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب.

وأوضح من تبنوا هذا الرأى، أن الإخوة من الأم ليس لهم ولاية عليها لأنهم ليسوا عصبة، ولا للخال؛ للسبب نفسه، بينما رأى «الأحناف» أن الابن يتقدم على الأب، أي أن الذي يعقد لها الزواج بعد وفاة زوجها هو الابن رغم وجود أبيها، فيما يرى الجمهور إلا أن الأب مقدم على الابن، وهو رأي «المغامسي».