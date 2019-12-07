اليونايتد يُعرقل السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

نجح مانشستر يونايتد في عرقلة مسيرة مانشستر سيتي فوز ثمين مساء اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف اليونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 23 عن طريق ركلة جزاء، وفي الدقيقة 29 ضاعف أنطوني مارسيال النتيجة لصالح كتيبة أولي جونار سولشاير.

أما هدف مانشستر سيتي الوحيد فقد سُجل في الدقيقة 85 من خلال اللاعب نيكولاس أوتامندي.

و تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 24 نقطة في المركز الخامس.