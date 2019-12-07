شاهد.. لبناني يحرق نفسه وسط المتظاهرين في بيروت

وكالات(صدى):

أقبل لبناني على محاولة إحراق نفسه، اليوم السبت، في تظاهرة وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ووثق فيديو لحظة قدوم الشخص على إحراق نفسه إلا أنه تدخل متظاهرون لإخماد الحريق، الذي نشب في قدميه، وفق ما أفاد به الصليب الأحمر اللبناني.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية: الشخص المعني في منتصف العقد الخامس من العمر ، و أقدم على سكب مادة البنزين على جسمه“قبل أن يضرم فيه النيران، ولم تتضح أسباب إقدامه على محاولة حرق نفسه.

ويأتي ذلك تزامنًأ مع تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان واندلاع احتجاجات واسعة خلال الأشهر الماضية.