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خالد النمر يوضح حقيقة « الرياضة تغني عن ترك التدخين »

خالد النمر يوضح حقيقة « الرياضة تغني عن ترك التدخين »
عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، هل الرياضة تغني عن ترك التدخين.

وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن ” هل الرياضة تغني عن ترك التدخين لان هذا هو عذرهم بأنهم يمارسون الرياضة فلا داعي لتركه للذين عملوا قسطرة ودعامة ” .

ورد النمر قائلًا: لا تغني أبداً عن ترك التدخين…بل لو وضع ترك التدخين في كفة وممارسة الرياضه في كفة أخرى، لرجحت كفة ترك التدخين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 88726 ] نشر منذ 19 دقيقة

جزاك الله خير يادكتور ..

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