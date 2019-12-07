خالد النمر يوضح حقيقة « الرياضة تغني عن ترك التدخين »
أوضح الدكتور خالد النمر استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، هل الرياضة تغني عن ترك التدخين.
وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن ” هل الرياضة تغني عن ترك التدخين لان هذا هو عذرهم بأنهم يمارسون الرياضة فلا داعي لتركه للذين عملوا قسطرة ودعامة ” .
ورد النمر قائلًا: لا تغني أبداً عن ترك التدخين…بل لو وضع ترك التدخين في كفة وممارسة الرياضه في كفة أخرى، لرجحت كفة ترك التدخين.
🥝🍒لست محرومه ولي رباً رحيم 🍓🥑[ عدد التعليقات: 44895 ] نشر منذ 43 دقيقة
طيب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88726 ] نشر منذ 19 دقيقة
جزاك الله خير يادكتور ..