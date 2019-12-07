الإلتهاب السحائي (Meningitis): الأسباب والأعراض وطرق العلاج

مريم أحمد (صدى):

الالتهاب السحائي مرض يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، فهل تعرف ما هو تحديدًا وما الاعراض المرافقة له؟ هل له علاج شاف؟ إليك التفاصيل.

الإلتهاب السحائي هو مرض يصيب الأغشية المخاطية التي تغطي كل من الدماغ والنخاع الشوكي، كما قد تصيب السائل المحيط بهذه الأغشية.

أنواع وأسباب الالتهاب السحائي

هناك أنواع مختلفة من الإصابة بالالتهاب السحائي، وكل نوع له مسبب معين للإصابة، إلا أن جميع المسببات تعمل بالطريقة ذاتها، من خلال الانتشار عبر مجرى الدم وصولًا إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.

عندما يصل مسبب المرض وجهته النهائية، يتمركز في الأغشية المخاطية أو السائل المحيط، ويبدأ بالتطور هناك.

إليك أنواع الإصابة بالالتهاب السحائي:

1- التهاب السحائي الفيروسي

وهو من أكثر أنواع التهاب السحايا انتشارًا، وهناك العديد من الفيروسات التي قد تسبب هذه الإصابة.

عادة ما تشفى الإصابة بهذا النوع من الالتهاب السحائي بتلقاء نفسها ودون اللجوء إلى علاج، إلا أن بعض الحالات تستدعي التدخل الطبي والعلاج.

2- التهاب السحائي البكتيري

وهو النوع المعدي من الإصابة بالتهاب السحايا، ويصيب الإنسان نتيجة بكتيريا ما.

للأسف يعتبر هذا النوع من الإصابة قاتل في حال عدم تلقي المساعدة الطبية الملائمة، حيث تشير الإحصائيات إلى وفاة 5-40% من الأطفال المصابين و20-50% من البالغين المصابين.

3- الالتهاب السحائي الفطري

هذا النوع من الالتهاب نادر، وينتج عن الإصابة بنوع معين من الفطريات التي تصيب الجسم ثم تنتقل عبر مجرى الدم إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعه يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الالتهاب السحائي.

4- التهاب السحايا الطفيلي

هو نوع من أنواع التهاب السحايا الذي ينتج عن الإصابة بطفيل سواء من التراب أو الفضلات أو الحيوانات أو منتجات الدواجن.

جدير بالذكر أن هذا النوع من الإصابة لا يسبب العدوى بين الإنسان.

أعراض الإصابة بالالتهاب السحائي

أعراض الإصابة تختلف وفقًا لمسبب المرض، علمًا أنها تتشابه في المراحل الأولى بين البكتيري والفيروسي.

أعراض التهاب السحايا الفيروسي

والتي تشمل:

انخفاض وفقدان الشهية

الشعور بعدم الراحة

النعاس والكسل

إرتفاع درجه الحراره

أما لدى البالغين فالأعراض تشمل:

صداع

حمى

تصلب في الرقبه

نوبات

حساسية للضوء

نعاس وكسل

غثيان وقيء

فقدان الشهية.

أعراض التهاب السحايا البكتيري

تتطور أعراض هذا النوع من الإصابة بسرعة كبيرة، وهي تتمثل في:

تغير في الحالة العقلية

غثيان وقيء

حساسية للضوء

عدم الراحة

صداع

حمى

قشعريرة

تصلب الرقبه

ظهور كدمات باللون الوردي على الجلد

النعاس.

أعراض التهاب السحايا الفطري

أما أعراض هذا النوع فهي:

الغثيان والقيء

الحساسية للضوء

صداع

حمى

ارتباك.

علاج الالتهاب السحائي

يتم تحديد العلاج المناسب للإصابة وفقًا لمسبب المرض.

الإصابة بالالتهاب السحائي البكتيري تستدعي التوجه إلى المشفى فورًا، فالعلاج المبكر يحمي الدماغ والنخاع الشوكي من أي ضرر.

أما الفيروسي فكما ذكرنا فقد يشفى من تلقاء نفسه.

على كل حال عند ظهور أعراض مشابهة لتلك المذكورة سابقًا من المهم التوجه إلى الطبيب فورًا.

الاثار الجانبية الأساسية التي قد تنتج عن الإصابة بالالتهاب السحائي نذكر:

البتر

فقدان السمع والنظر

عجز النمو العصبي

تشنجات

صعوبة في التعلم