وزارة الصحة وعدد من الجمعيات والجهات تشارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع

صباح الحربي(صدى):

ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع – وفي كرنفال بهيج لفت الأنظار – وحقق إقبالا ونجاحا كبيرا ممن حضروا وشاهدوماالفعاليات من الزوار الكرام من داخل وطنناالحبيب وخارجه-شارك في الفعالية .

كلا من جمعية البر

نادي البر التطوعي

مركز حي الشاطئ

جمعية أصدقاء مرضى السكري

جمعية ساعد للبحث والإنقاذ

بفعاليات اليوم العالمي للتطوع ومبادرة (إفحص سكرك)

التي أقيمت في الواجهة البحرية في عروس البحر الأحمر بجدة

وأقيم المهرجان عصر أمس الجمعة السادس من شهر ديسمبر الحالي – وأستمرت الفعاليات حتى منتصف الليل وتضمنت

الفعاليات:

المشي لأجل الصحة بمرافقة الكشافة

معرض لجمعية ساعد للبحث والإنقاذ

معرض طبي تثقيفي وتحاليل وفحوصات باشراف مجموعة متطوعين من طلاب وطالبات الطب والتمريض والمختبرات من فريق لاب تست التطوعي ومن كلية

العلوم التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة –

بالإضافة لأركان توعوية تثقيفية بإشراف مثقفات السكري بجمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة ووزارة الصحة – كما تم إجراء فحص للأسنان للزوار من قبل قسم الأسنان بمستشفى شرق جدة وكذلك تم إجراء قياس السكر في الدم -وقياس ضغط الدم -وفحص السكر التراكمي

وتم تقديم نصائح وارشادات

طبية لبرامج غذائية لمريض السكري -كما تم تقديم إستشارات طبية -وأقيمت مسيرة مشي على الواجهة البحرية بجدة -وأستقطب المسرح الزوار من خلال الأناشيد الوطنية والترحيبية والتوعوية والمسابقات الترفيهية والثقافية والعروض المسرحية – وساهمت شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية بدعم مسابقات السكري بأجهزة كهربائية للفائزين في المسابقات – كما تم تقديم هدايا وجوائز قيمة للفائزين

وحقق الكرنفال الأهداف الذي أقيم من أجله في توعية وتثقيف المجتمع بصفة عامة.