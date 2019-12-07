شاهد.. مسابقة لجمال الكلاب تٌشعل جدلا في السودان

الخرطوم(صدى):

انطلق اليوم السبت في السودان مسابقة لجمال الكلاب؛ والتي لقيت ردود فعل ما بين مؤيدين ومعارضين لها.

وشهدت المسابقة متابعة واسعة من قبل الشعب السوداني؛ حيث أقيمت في الحديقة الدولية جنوب الخرطوم، برعاية النادي السوداني للكلاب (SKC).

وأقيمت الفعالية بتحكيم دولي بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لتنقية سلالات الكلاب (FCI).

وشارك في المسابقة فصائل مختلفة من الكلاب الأصيلة تحت إشراف الحكم الدولي Natasa Davidovic من دولة صربيا.

ووصف السودانيون الدث بأنه غير مألوف ولا يتناسب مع ما تمر به البلاد، بينما رأى أخرون أنها ليست المرة الأولى لهذه المسابقات وأنه حدث يستحق الإشادة.