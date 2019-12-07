زهير القحطاني يحصد لقب الوزن الخفيف على حزام الشرق الأوسط

نواف السالم(صدى):

تمكن الملاكم زهير القحطاني من الحصول على لقب بطل الملاكمة على حزام الشرق الأوسط للوزن الخفيف لاتحاد WBC، وذلك ضمن منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة المقام ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وفاز «القحطاني» على منافسه الكويتي عمر الدوسري في المواجهة التي تضمنت 8 جولات، كل جولة 3 دقائق، ليصنع التاريخ بفوزه بلقب بطل الملاكمة على حزام الشرق الأوسط للوزن الخفيف لاتحاد WBC.

وفي سياق متصل، حقق الملاكم الإماراتي ماجد النقبي فوز مثير على خصمه الجورجي في نزالات الهواة؛ إذ نجح النقبي في الفوز بالضربة القاضية على خصمه الملاكم الجورجي إيليا برواشفيلي في مواجهة قوية.

ويأتي ذلك قبل خوض النزال التاريخي بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا، في حدث يعد الأكبر والأضخم في العالم خلال عام 2019، إذ يسعى الأخير لاستعادة الألقاب التي خسرها في المواجهة الأولى التي أُقيمت أمام رويز قبل عدة أشهر.