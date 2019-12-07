نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار

نايف السالم(صدى):

نشرت “ وزارة الصحة ” ، اليوم السبت، نصائح لمرضى الربو وقت هطول الأمطار؛ كَوْنها من المهيجات لأزمات الربو.

وقالت الوزارة في نصائحها لمرضى الربو: المطر والهواء البارد من ميهجات الربو، لذلك احرص على تجنبهما قدر الإمكان، وعند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والفم والأنف.

وأضافت : احمل معك دائماً البخاخ الإسعافي موسّع الشعب، واحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب لك.

وأكدت أنه يجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال (عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، ازرقاق الأطراف أو الشفتين واللسان).