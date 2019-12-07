مدرب الرائد يتعرض لحادث مروري

نواف السالم(صدى):

تعرض البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب نادي الرائد، ومهند الشدوخي لاعب الفريق، اليوم السبت، لحوادث مرورية متفرقة.

وقال الحساب الرسمي للنادي القصيمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تعرض مدرب فريق الرائد البلجيكي بيسنيك هاسي وكذلك لاعب الفريق مهند الشدوخي لحوادث مرورية متفرقة اليوم ولله الحمد يتمتعان بالسلامة والعافية وخرجا منهما سالمين .. الحمد لله على سلامتهم ” .

ويذكر أن الرائد تأهل أمس الجمعة إلى الدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انتصاره على ضيفه المجزل 3-1 أحرزها رائد الغامدي هدفين وجلال الداودي، ليواجه الرائد نظيره الوحدة في الدور المقبل.