ريال مدريد يقترب بقوة من التعاقد مع مبابي

نواف السالم(صدى):

أبدى فريق ريال مدريد الإسباني، رغبته في الحصول على خدمات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ” لو10 سبورت” الفرنسية، إن الفريق الإسباني اقترب بشدة من الحصول على خدمات اللاعب، أملاً في إعادة حالة الاستقرار من الناحية الهجومية للفريق.

وأضافت الصحيفة أن المقربين من اللاعب نصحوه بضرورة الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد في حالة رغبته في الحصول على جائزة الكرة الذهبية، نظرًا لارتفاع إمكانية حصوله عليها في الفريق الإسباني.

وكان اللاعب الفرنسي قد أكد من قبل أنه كان يحلم باللعب لريال مدريد منذ طفولته، كما أبدى زين الدين زيدان المدير الفني للفريق رغبته في الحصول على خدمات اللاعب في أكثر من تصريح سابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب أصبح قريب للغاية من الانتقال لصفوف ريال مدريد أكثر من أي وقت سابق، في انتظار ما سيحدث في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.