الرياض تشهد الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

الرياض(صدى):

عقد وكلاء وزارات المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020 اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة من 6-7 ديسمبر 2019.

وفيما رحب معالي وزير المالية محمد بن عبدﷲ الجدعان بالوفود، سلط في كلمته الافتتاحية الضوء على النهج الذي سوف تتبعه المملكة لتحقيق التقدم في موضوع رئاستها لمجموعة العشرين “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”

اعقب ذلك بدء أعمال الاجتماع لمناقشة أولويات المسار المالي برئاسة كل من مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدﷲ الدوسري.

و أشار الرشيد إلى إن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، والعمل على رفع مستوى شمولية الخدمات المالية الرقمية للنساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هما من أولويات أعمالنا لسنة الرئاسة.

ونوه الرشيد بأن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ستعمل على إيجاد حلول ابتكارية لتطوير أسواق المال المحلية، وتوظيف التقنية في تطوير البنى التحتية، ووضع أطر للمسائل الرقابية والتنظيمية دعمًا لعصر التقنية، ومعالجة التحديات الضريبية النابعة من الاقتصاد الرقمي .

بدوره، أوضح الدكتور الدوسري انه تم تبادل وجهات النظر بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، والاستثمار في البنى التحتية، والنظام المالي العالمي لتعزيز المسار المشترك لمجموعة العشرين نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمولية.

ومن المقرر أن يجتمع وكلاء وزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين مجددا في فبراير 2020 لمواصلة مناقشاتهم تحضيرً الاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المقرر عقده في مدينة الرياض خلال الفترة من 22-23 فبراير 2020.

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