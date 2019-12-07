« سلامة الدواء والغذاء لسلامتك» بادرة من إلادارة المساعدة للخدمات الطبية

الرياض(صدى):

إفتتح سعادة الصيدلي فهد العتيبي مدير إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض ، حملة تطوعي صحة٣ بتفعيل بادرة “سلامة الدواء والغذاء لسلامتك” ضمن الحملة التي بادر بإطلاقها معالي وزير الصحة بالتوافق مع اليوم العالمي للتطوع.

عن البادرة التطوعية أوضحت مشرفة الركن المقام في تالا مول الصيدلانية هند التميمي والدكتورة غادة عالم: ان هذه الحملة ” تطوعي صحة ٣” تهدف في المقام الأول لترسيخ ثقافة التطوع و الدعوة اليه. و اليوم الأدارة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة ممثلةً في إدارة الرعاية الصيدلية وإدارة التغذية .

حيث شاركت ادارة الرعاية الصيدلية بركن توعوي يختص بالاستشارات الدوائية و يهتم بزيادة وعي المجتمع تجاه الأدوية والتعامل الصحيح معها. يقوم عليه مجموعة من الصيادلة الذين تطوعوا بجهدهم و علمهم لما فيه فائدة للمجتمع.

في حين قدم اخصائيي التغذية بادرة بعنوان “سلامة الغذاء .. لسلامتك ” للتعريف بسلامة الغذاء و طرق حفظة و التداول الآمن للغذاء .