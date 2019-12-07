انفعال وغضب درة بعد شائعة زواجها من نور الشريف

القاهرة(صدى):

علقت الفنانة التونسية درة، عن الشائعات المنتشرة حول زواجها سرًا من الفنان المصري الراحل نور الشريف على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتخرج عن صمتها.

ونفت درة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، هذه الشائعات التي أثارت غضبها، مطالبة المتابعين بعدم تناقل مثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.

وقالت «مروجو الشائعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها.. اتقو الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلًا».

كما لاحقت «درة» المنشورات الكاذبة التي تتناول شائعة الزواج وطالبت بحذفها، معلقة على أحد التعليقات «الكلام ده كله كذب وخالي تمامًا من الصحة، ومش عارفة مين بيروجله.. كل الاحترام للأستاذ نور الشريف الله يرحمه اللي يعتبر مثل والدي، وبوسي الجميلة وصديقتي مي وسارة».

كما انفعلت درة في أحد تعليقاتها المتداولة حول هذا الأمر، قائلة: «كفاية كذب احذفوا هذا الكلام عيب جدًا»، مؤكدة أن جميع الأنباء المتداولة غير حقيقية وكاذبة.

وانتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات حول زواج نور الشريف من درة سرًا، وأن الفنانة بوسي حرمتها من ميراثها وحقها الشرعي في ثروته واتفقا على إبقاء هذا الزواج سرًا.