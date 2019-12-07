تخصيص طائرات لنقل الجماهير البحرينية إلى قطر قبل مواجهة الأخضر

ماجد محمد(صدى):

أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين عن تخصيص 8طائرات لنقل الجماهير البحرينية الى قطر خلال مباراته المرتقبة غدا الأحد أمام المنتخب الوطني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم.

ويذكر أن الأخضر تأهل إلى النهائي بعد فوزه على نظيره القطري بهدف وحيد في نصف نهائي الدورة في حين وصلت البحرين للنهائي إثر فوزها على العراق (5 – 3) بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الإيجابي (2 – 2).

ومن المقرر أن تقام “المباراة النهائية” لدورة كأس الخليج العربي ال24 بين منتخبي المملكة والبحرين على استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) بالدوحة.