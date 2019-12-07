مليشيا الحوثي تفرض رسومًا مالية لدخول المساجد

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مليشيا الحوثي الإيرانية، فرض رسوم مالية على المصلين في مساجد صنعاء وجميع المناطق التي تخضع تحت سيطرتها، في واقعة انتهاك جديدة لحرمة المساجد.

وأكد العديد من سكان العاصمة صنعاء، إن المليشيا الإرهابية تسعى لجمع الأموال لتمويل عملياتها الحربية، واتجهت للمساجد لتحصيل رسوم على المصلين، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وعلق الحوثيون لوحات إعلانية في مداخل المساجد بأسعار الدخول، واختلفت الأسعار في كل صلاة وجاءت كالتالي: صلاة الفجر والجمعة والتراويح 100 ريال، صلاتي المغرب والعشاء 50 ريال، صلاتي الظهر والعصر مجانًا.

كما أوضحت اللوحات أنه يحق لكل أب أن يصطحب ابنًا واحدًا مجانًا، بينما يدخل خطيب الجمعة والمؤذن مع اثنين من مرافقيه مجانًا أيضًا، وسط حالة من الغضب من قبل اليمنيين بعد ذلك القرار، معتبرين أنه تعدٍ على حرمة المساجد وأماكن العبادة.