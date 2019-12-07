مهرجان الشرايع يحتضن إحتفال فريق الروائع التطوعي لليوم العالمي للتطوع

إبراهيم الزهراني(صدى):

احتفل فريق الروائع التطوعي بالتعاون مع منتدى حي الشرائع مساءيوم الخميس الثامن من ربيع الثاني من العام ١٤٤١للهجرة .

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ونفذ برنامج تم ٢ الذي أشرفت عليه جمعية مراكز الأحياءبمكة في مهرجان حجز الشرائع

وقد قدم الفريق أول معرض للمهارات اليدوية حيث ضم المعرض المواهب التي تبناها منتدى حي الشرائع..

وقد ساهم الفريق في إبراز أجمل مالديهم من نشاطات وأعمال فنية

وتضمن المعرض أركان تعريفيه عن الجهات التي يقوم الفريق بالشراكة معها على مدار العام.

وقد تشرف الفريق بزيارة كريمة من أ. عبدالله الزهراني مدير إدارة شؤون المراكز بجمعية مراكزالأحياء .

وقد كان مصدر فخر للجميع حيث تشرف أبناء شهداء الحد الجنوبي بإستلام هدايا تذكارية من يده

وقد حظي الفريق برعاية كريمة من د. أيمن المحروقي مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالكلية التقنية بمكة ورئيس فريق مكة التطوعي

ودعمه مجاناً وتقديم جميع الدورات مجانية بداية بدورة Tot وجميع الدورات التي يرغب الفريق باالألتحاق بها.

وحضر الفعالية أ. عبدالقادر جومانه قائد فريق سواحل النور وتشرف الفريق بالتقييم المميز وكلمات الشكر والثناء من شخصه الكريم.

وزاد الفريق تشريفاً بوجود أ. زهور سعيد صعيدي المشرفه على تقييم برنامج تم ٢

وقد عبرت أ. شريفه الزهراني قائدة فريق الروائع عن مدى سعادتها بتفعيل هذا المعرض الذي ضم أكثر من ٩٠٠ زائر مابين فتيات وأطفال وكبيرات للسن .

في جو مُفعم بروح الأخوة والعطاء.

فقد تكاتفت جهود عضوات فريق الروائع التطوعي

وجاهدن لتحقيق الهدف من تنظيم ذلك المعرض ..

وقد كان المكسب لديهن سعادة لامثيل لها بعد تنفيذ هذه المبادرة.

فالأخلاص لله قبل كل شئ ثم التعاون مصدر قوي لإخراج فريق تطوعي يسوده المحبة والعطاء وحب الخير للغير

في كل الأوقات ..

وقالت الزهراني.

أختتم المعرض إنضمام فتيات للفريق

وهذه إحدى نقاط الإيجابيه التي حصل عليها الفريق في تلك الفعالية .

ختاماً

نشكر جمعية مراكز الأحياء التي أتاحت لنا هذه الفرصه لتنفيذ هذه الفعالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

وكل الشكر للراعي الإعلامي صحيفة اعلاميون متميزون وصحيفة ويب نيوز والتي مثلها الإعلامي مهند الزهراني

وكل الشكر والامتنان للأستاذ المصور صالح الزهراني لحضوره وتغطية الفعالية..

ولاننسى وكالة لاين آرت على دعمهم المبارك

سائلين الله أن يبارك في الأعمال والأعمار وأن يجعلها خالصة لوجه الله…