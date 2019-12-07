وصفه بالإجرامي معلناً تعاطفه مع أسر الضحايا خلال تغريدتين بالعربي والإنجليزي

محمد السعران(صدى):

وزير الشؤون الإسلامية نؤكد رفضنا التام لمثل هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة والمحزنة التي لايقرها الإسلام.⁧

شجب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ العدوان الإجرامي والذي تمثل في إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

جاء ذلك في تغريدتين للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بتويتر بالعربي والإنجليزي وصف خلالهما هذا العمل بالإجرامي لا يمثلنا كسعوديين،ونرفض هذه الأعمال الإجرامية ونتعاطف مع المصابين وأسر الضحايا،فهذه جريمة قذرة وخيانة للأمانة .

وأضاف :ونستنكر أي عدوان في أي مكان وزمان ونؤكد رفضنا التام لمثل هذه التصرفات الإجرامية الفردية المشينة والمحزنة التي لايقرها الإسلام.⁧#مجرمفلوريدالايمثلنا⁩.