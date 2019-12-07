الهلال يتأهل للدور المقبل بعد التغلب على الجبلين

طلال الغامدي(صدى):

فاز الهلال على فريق الجبلين بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”الملز“، ضمن دور الـ 32 لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح محمد الشلهوب التسجيل عند الدقيقة 25، في حين أضاف عمر خربين الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 55.

وأضاف كاريلو الهدف الثالث للهلال 86، في حين سجل ادواردو رابع أهداف الهلال عند الدقيقة 90′.

وبهذه النتيجة تأهل الهلال إلى الدور المقبل من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواجه الفيصلي في المباراة القادمة.