الاتحاد يتأهل رسمياً للدور المقبل الـ 16 ويواجه الفتح على ملعب الجوهرة

ماجد محمد(صدى):

فاز الاتحاد على فريق الصفا بـ 4 أهداف بمقابل هدف وحيد، وذلك اليوم السبت خلال المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك.

وفي الدقيقة 32 سجل لاعب الاتحاد بريجوفيتش هدف التعادل عن طريق تسديدة في مرمى الصفا، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 63 سجل اللاعب مروان داكوستا هدف الاتحاد الثاني عن طريق رأسية، جاء هدف الاتحاد الثالث عن طريق اللاعب رومارينهو في الدقيقة 68 بعد تسديدة قوية تسكن مرمى الصفا، وفي الدقيقة 69 أحرز رومارينهو الهدف الرابع للاتحاد.

وبعد هذه النتيجة تأهل الاتحاد إلى الدور المقبل الـ١٦ من مسابقة كأس الملك، حيث سيواجه فريق الفتح على ملعب الجوهرة.