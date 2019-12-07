قيامة أرطغرل تُدخل زوجان مكسيكيان للإسلام

واشنطن(صدى):

أشهر زوجان مكسيكيان إسلامهما في ولاية لوس أنجلوس، تأثرًا بمسلسل قيامة أرطغرل، من خلال برنامج نظمته رابطة ” المجتمع المسلم الأميركي ” .

وحرص الممثل التركي جلال آل الذي جسد شخصية عبدالرحمن ألب، في ” قيامة أرطغرل ” على حضور برنامج الرابطة ليشهد قيام الزوجين بإشهار إسلامهما أمامه.

وقدم لهما الفنان هدية عبارة عن نسختين من القرآن الكريم، إحداهما بالإنكليزية والأخرى بالإسبانية.

وعلق الفنان التركي على الموقف قائلاً بأنه يشعر بسعادة كبيرة خاصة وأن المسلسل انتشر في كل مكان حول العالم.