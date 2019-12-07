خورخي يثير دهشة الإعلام البرازيلي بمقارنته الهلال مع ليفربول

طلال الغامدي(صدى):

أثارت تصريحات مدرب نادي الهلال السابق وفلامنجو الحالي، خورخي جيسوس، حالة كبيرة من الدهشة لدى وسائل الإعلام البرازيلية، حيث وضع جيسوس الهلال في مقارنة مع العملاق الإنجليزي ليفربول، وتجاهل حقيقة أن الهلال لا يزال عليه تخطي عقبة الترجي التونسي.

وكان صرح جيسوس بعد فوز فلامنجو على آفي في الدوري البرازيلي ، ستكون مباراة سانتوس المقبلة في الدوري البرازيلي بمثابة تحضير قوي لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتابع ، برأيي أن الهلال وليفربول ليسا بعيدين عن بعضهما البعض”.

فيما علقت وسائل الإعلام البرازيلية على تصريحات جيسوس: “مدرب فلامنجو تجاهل بغرابة أن الهلال السعودي عليه بداية تخطي عقبة الترجي التونسي في ربع النهائي. المباراة ستكون يوم السبت 14 ديسمبر”.