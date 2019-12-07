المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميل يمنح جائزته السنوية

محمد السعران(صدى):

أطلق المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميل، جائزته السنوية في البحث العلمي في جراحة التجميل باسم الطبيب السعودي العالمي البروفيسور محمد قطان، الذي قدم للمكتبة البحثية الطبية ما يربو على 500 بحث علمي نشر في مجلات علمية عالية الموثوقية، لتكون هذه الجائزة حافزا قويا للباحثين والمهتمين بهذا المجال.

جاء ذلك خلال تدشين المؤتمر السنوي السعودي العالمي لجراحة التجميل بنسخته الثانية، الذي افتتحه معالي الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود.

ثم ألقى الدكتور فؤاد هاشم الممثل الوطني للجمعية العالمية ISAPS ونائب رئيس جمعية رعاية الجراحة التجميلية السعودية، كلمة ترحيبية باسم اللجان المنظمة للمؤتمر.

ثم تحدث المتحدثان الدوليان كل من الدكتور ديرك ريختر رئيس الجمعية الدولية للجراحة التجميلية (ISAPS)، والدكتورة ماري ماكغراث أستاذ الجراحة التجميلية، مدير شؤون المقيمين والزملاء بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، نبذة عن أوراق مشاركتهما.

في حين ذلك قدمت العرضة السعودية، إيذانا بافتتاح المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميل.

أعقب ذلك كلمة الدكتورة سمر الحايك استشاري تقويم الأسنان في مستشفى الحرس الوطني، ورئيس الجمعية السعودية لتشوهات الوجه وشق الشفة، وبينت أن مشاركتها في المؤتمر من خلال جميعة “رتاق” التي أنشئت تحت مضلة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث قدمت الجمعية 37 متحدثا دوليا لهذا المؤتمر جاء بدعم من رئيس جمعية الرعاية الجراجية د.جمال جمعه، كما أن الجمعية تقدم دعما تثيقفيا ونفيسيا للمرضى والتوعية بالطرق السليمة لتلقي العلاج المناسب.

ثم قدم كل من الدكتور محمد أمير مراد، رئيس مؤتمر الرياض للثدي والأمين العام للجمعية السعودية لجراحة التجميل والدكتورة وفاء الخيال جراح الثدي والغدد الصماء من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والرئيس المشارك لاجتماع الثدي بالرياض، كلمة أوضحا فيها أهمية هذا التخصص في مؤتمرات جراحة التجميل.

كما قدمت عميد كلية التمريض في جامعة الملك سعود الدكتورة مي الراشد. كلمة أوضحت من خلالها أن الأبحاث العالمية والمحلية في هذا الشأن ودراسة إمكانية تطبيقها والاستفادة منها على المستوى المحلي، وذلك ضمن ستة محاور رئيسية:

التمكين في مهنة التمريض، الممارسة القائمة على الأدلة في علاج الجروح، الابتكار والتكنولوجيا في التمريض، الجودة في التمريض، التعاون بين مختلف التخصصات في التمريض وتعزيز الصحة.

وأنها عقدت الكثير من مؤتمرات التمريض في الفترة السابقة لكن ما يميز هذا المؤتمر هو أنه عقد بالتعاون مع جمعية الجراحة التجميلية والترميمية، والبعض قد يسأل ما علاقة التمريض بالجراحة التجميلية، حيث أن رؤية وفلسفة الكلية في جميع التخصصات الصحية هي مكملة لبعضها، لذا يجب أن تعمل جميع التخصصات الصحية بشكل متناسق لتقديم رعاية صحية متكاملة والذي بدوره يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تسعى جامعة الملك سعود للمساهمة في تحقيقها.

ثم ألقى رئيس المؤتمر الدكتور جمال جمعة رئيس الجمعية السعودية لجراحة التجميل، كلمة رحب بالضيوف والمنظمين للمؤتمر في مدينة الرياض الذي أصبحت وجهة علاجية تعزز للمملكة العربية السعودية، موقعا مميزا على خارطة جراحة التجميل في العالم.

وأوضح أن ما يميز المؤتمر هذا العام بكونه يضم خمسة مؤتمرات بنفس الوقت:

1. المؤتمر السعودي لجراحة التجميل والترميم.

2. مؤتمر التمريض العالمي بالتعاون مع كلية التمريض جامعة الملك سعود.

3. مؤتمر جراحة الوجه والفكين وشق الشفة بالتعاون مع جمعية تشوهات الوجه وشق الشفة بجامعة الملك سعود والحرس الوطني.

4. مؤتمر الرياض لجراحات وترميمات الثدي بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.

5. يوم البحث العلمي للأطباء المقيمين.

مع وجود بث لثلاث عمليات متخصصه لجراحين عالميين في هذا التخصصص.

وتميز المؤتمر بوجود عدد كبير من الحضور من ٣١ دولة بالعالم، ثم قدم الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري

وكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير، كلمة نيابة عن معالي الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مدير جامعة الملك سعود، أبدى شكرة وامتنانه للتنظيم وللمشاركة الثرية والفعالة من كافة اللجان وتفاعل الحضور لهذا المؤتمر.

ثم قدم الدكتور أيمن حلمي، كلمة عن حياة العالم الملهم البرفيسور قطان، من خلال الإنجازات التي حققها من خلال مسيرته العلمية والعملية.

ثم قدمت جوائز البروفسور محمد قطان، لأحسن بحث والتي فاز فيها د. صلاح الدخيل من مستشفى الحرس الوطني، والدكتورة تغريد الحمصي من جامعة الملك سعود، والدكتور جمال جمعة من القطاع الخاص.

تبع ذلك أخذ صور تذكارية، وافتتاح المعرض، وقام الضيوف بجولة على المعرض المصاحب للمؤتمر