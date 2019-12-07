بالفيديو.. لاعبو الجبلين يضعون ممر شرفي لأبطال القارة الآسيوية الهلال

ماجد محمد(صدى):

احتفل لاعبو فريق الجبلين ، بمناسبة حصول منافسهم نادي الهلال على بطولة دوري أبطال آسيا ، وذلك بصنع ممرًا شرفيًا للاعبي الزعيم ، قبل بدء مواجهة الفريقين، اليوم السبت، على ملعب ”الملز“، ضمن دور الـ 32 لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدخل الهلال مباراة اليوم أمام فريق الجبلين بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، عقب تفوقه في النهائي على فريق أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويخوض الهلال مباراة الجبلين، كاستعداد أخير لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ليواجه فلامنغو البرازيلي.