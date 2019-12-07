قسم الإدارة التربوية في جامعة الملك سعود ينظم حلقة نقاش الثلاثاء القادم

محمد السعران(صدى):

ينظم قسم الإدارة التربوية ‏ بكلية التربية في الجامعة ممثلاً في المجلس الاستشاري الطلابي بالقسم يوم الثلاثاء القادم ١٣ ربيع الآخرة ١٤٤١هـ الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩م حلقة نقاش بعنوان:

“حوار حول نظام الجامعات الجديد”

والتي سيكون ضيفها الأكاديمي والكاتب الدكتور محمد بن عبدالله الخازم.

‏وقد وجّه رئيس قسم الإدارة التربوية رئيس المجلس الاستشاري الطلابي بالقسم ‏الدكتور إبراهيم بن داود الداود الدعوة لجميع المهتمين بموضوع الحلقة النقاشية للحضور والمشاركة بالنقاش والإثراء لما يحققه ذلك من تبادل المعرفة حول هذا النظام الهام للجامعات وما يحمله من تطلعات القيادة الكريمة ووزارة التعليم والجامعات ومنسوبيها، وأضاف الدكتور الداود أن تنظيم هذه الحلقة النقاشية يأتي امتداداً لحلقات النقاش والندوات واللقاءات العلمية التي ينظمها القسم على مدار العام الدراسي، وذلك حرصاً من القسم ‏على التنوع في طرح الموضوعات التخصصية والإثرائية لمجاله العلمي، وتعزيزاً لأدواره التربوية والأكاديمية، ‏ولما تتيحه هذه الحلقات لطلبة الدراسات العليا من الالتقاء بالخبراء والمهتمين في المجالين الأكاديمي والإداري للإسهام في البناء المعرفي لهم، ‏ومنحهم فرصة تطبيق مهارات التفكير الناقد وبناء المنظمة المتعلمة، وغير ذلك من فوائد هذه الحلقات.

يذكر أن الحلقة النقاشية ستنعقد في مدرج كلية التربية – القاعة رقم (1 أ 27 )، وسيكون حضور النساء في مدرج رقم ( 3 ) الطابق الأرضي G، بكلية التربية في المدينة الجامعية للطالبات، وذلك ابتداء من الساعة 9:00 وحتى 11:00 صباحاً بمشيئة الله.