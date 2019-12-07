ناسا: الأرض على موعد مع «الهرم الطائر» غدا

واشنطن(صدى):

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بأن الأرض على موعد مع كويكب هرمي الشكل «الهرم الطائر» يصل طوله إلى ما يقرب من 430 قدمًا، وذلك يوم غد الأحد.

وأوضحت الوكالة أن هذا الكويكب المعروف باسم «في إتش 5» سيعبر في مساء يتوازى مع كوكب الأرض، وعلى مسافة تصل إلى 18 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، لافتة إلى أنه لن يشكل أي خطر على الأرض.

وأكدت وفقًا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أن متوسط المسافة بين الأرض والقمر يبلغ 238.855 ميلًا، ما يعني أن الكويكب سيكون على بعد حوالي 4.27 مليون ميل من كوكبنا وسيقطع مسافة 6.1 ميل في الثانية.