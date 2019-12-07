تايكوندو السلام والجبيل يشعلان بطولة الشرقية

محمد السعران(صدى):

انتزع ناشئو نادي السلام كأس بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للتايكوندو بقيادة المدرب الوطني عبدالمنعم الخواهر بعد أن حصد (345) نقطة فيما نال الجبيل وصافة الفرق ب (292) نقطة وحل الاتفاق ثالثاً ب (262) نقطة ، وعلى صعيد البراعم خطف الجبيل الصدارة ب (461) نقطة ووضح ارتقاءعطاء الفريق الذي يقوده المدرب الشاب مبارك الدوسري وجاء نادي العمران ثانياً بـ (410) نقاط و العدالة ثالثاً بـ (207) نقاط في البطولة التي أختتمت أمس في صالة نادي هجر بالأحساء .

وشهدت المواجهات مستوىً تنافسياً عالياً .

ومشاركة فرق ولأول مرة كالباطن والابتسام والروضة والصفا وعودة أندية القارة والقادسية للمنافسة .

حضر حفل التتويج نائب رئيس نادي هجر سامي القنيان ومندوب مكتب هيئة الرياضة بالأحساء الأستاذ أحمد الدبل .