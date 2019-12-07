تايكوندو السلام والجبيل يشعلان بطولة الشرقية
انتزع ناشئو نادي السلام كأس بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للتايكوندو بقيادة المدرب الوطني عبدالمنعم الخواهر بعد أن حصد (345) نقطة فيما نال الجبيل وصافة الفرق ب (292) نقطة وحل الاتفاق ثالثاً ب (262) نقطة ، وعلى صعيد البراعم خطف الجبيل الصدارة ب (461) نقطة ووضح ارتقاءعطاء الفريق الذي يقوده المدرب الشاب مبارك الدوسري وجاء نادي العمران ثانياً بـ (410) نقاط و العدالة ثالثاً بـ (207) نقاط في البطولة التي أختتمت أمس في صالة نادي هجر بالأحساء .
وشهدت المواجهات مستوىً تنافسياً عالياً .
ومشاركة فرق ولأول مرة كالباطن والابتسام والروضة والصفا وعودة أندية القارة والقادسية للمنافسة .
حضر حفل التتويج نائب رئيس نادي هجر سامي القنيان ومندوب مكتب هيئة الرياضة بالأحساء الأستاذ أحمد الدبل .
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