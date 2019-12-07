بالفيديو.. مي العيدان تفتح النار على أمل العوضي بسبب ملابسها الفاضحة

أميرة خالد(صدى):

فتحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، النار على الفنانة أمل العوضي، بسبب ملابسها الجريئة متهمة إياها بأنها قدوة سيئة للمراهقات.

وقالت “العيدان” في برنامجها “كشف حساب”: “إنتي من عيلة كتير نحترمها لكن لبسك فاضح وفيه كمية عري مو معقولة، هل ترضين على بنتك تلبس هيك اللبس؟”.

وأضافت: “في بنات يقتدون بالفنانات خاصة المراهقات، وانتي كويتية عيب عليكي مو ناقصك جمال حتى تلبسي مثل هيك، راجعي نفسك حتى لا تصبحي مثال سئ”.

وعن حقيقة أنباء خطوبتها التي انتشرت في الفترة الماضية، أكدت مي العيدان أنها أجرت اتصالاً هاتفيًا بأمل العوضي، ونفت الأخيرة تلك الأنباء مؤكدة أن صورة الخاتم التي نشرته عبر “سناب شات” اشترته من مالها الخاص وليس للخطوبة.

يذكر أن أمل العوضي قد ظهرت في إطلالة جريئة عبر تطبيق “سناب شات”، واستعرضت خاتمًا معلقة: “اللهم لك الحمد على ما أعطيت”، ليعتقد الجمهور أنه خاطم الخطوبة.