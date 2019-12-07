ترقية استثنائية لـ «مريع بن سعيد آل جمان» إلى المرتبة الحادية عشر

نايف السالم(صدى):

صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة بترقية المهندس مريع بن سعيد آل جمان القحطاني الى المرتبة الحادية عشر ترقية استثنائية.

وعبر “آل جمان” عن عظيم شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه و الزراعة على هذه الثقة ، سائلا الله عزوجل ان يكون عند حسن الظن لخدمة الوطن والمواطن.

ويعد “آل جمان” من الكفاءات الهندسية والإدارية المتميزة التي تمتع بالخبرة في مجال عمله وحاصل على عدداً من الدورات الداخلية والخارجية وشارك ببرامج مختلفة ومتخصصة في مجال عمله.

وتتقدم صحيفة «صدى» بخالص التهاني والتبريكات للمهندس مريع، بهذه الترقية داعين الله له بمزيد من التوفيق والسداد.